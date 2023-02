Persone scomparse in aumento in Italia: 67 al giorno nel 2022: +26% (Di mercoledì 22 febbraio 2023) commenta Le denunce per le Persone scomparse in Italia sono in aumento e nel 2022 sono state 24.369. Si tratta di una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell'anno precedente. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 febbraio 2023) commenta Le denunce per leinsono ine nelsono state 24.369. Si tratta di una media di 67 al, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell'anno precedente. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto a… - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto all'ann… - DaniBailo : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto all'ann… - AngeloCioe : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto all'ann… - AntAnt1vinovivo : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto all'ann… -