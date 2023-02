Persino Tavares boccia l' Europa sull' auto elettrica

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) "La decisione di passare a un percorso di elettrificazione è una decisione che è stata presa dagli Stati, non dai costruttori di. Senza incentivi leelettriche sono ancora troppo costose per la classe media. La sfida è quanto velocemente si riuscirà a ridurre i costi per venderle anche senza". L’ennesima stoccata alla decisione dell’di vietare le vendite diia benzina e gasolio dal 2035 è arrivata da Carlo, amministratore delegato di Stellantis (gruppo a cui fa capo Fca), commentando gli ottimi conti 2022.ha ricordato che in Germania non appena sono stati sospesi gli incentivi il mercato è crollato. "Siamo soddisfatti delle nostre vendite dielettriche e non abbiamo ancora iniziato l'offensiva negli Stati Uniti. Siamo ...