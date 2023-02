Perse scudetto per colpa dei fascisti: Genoa chiede assegnazione del titolo 1924/1925 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Camera dei Deputati è stata teatro della presentazione del Genoa Club “Zeneixi de Roma – Francesco Bruzzone”, alla presenza di alcuni parlamentari tifosi del Grifone. L’occasione è stata quella per presentare anche la richiesta di vedersi assegnare uno scudetto in più, tra l’altro il decimo, che vorrebbe dire stella. Il motivo è presto detto, come dichiarato da Paolo Zangrillo, fratello del presidente del Genoa Alberto: “Io spero che il nostro Genoa un giorno lo scudetto della stella lo possa conquistare in campo, ma in questo club ci muoveremo per riavere quello del 1925 perso in circostanze particolari“, le dichiarazioni riportate da primocanale.it. Il riferimento è alla finale scudetto di quegli anni, e in particolare al terzo “replay” dopo i due precedenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Camera dei Deputati è stata teatro della presentazione delClub “Zeneixi de Roma – Francesco Bruzzone”, alla presenza di alcuni parlamentari tifosi del Grifone. L’occasione è stata quella per presentare anche la richiesta di vedersi assegnare unoin più, tra l’altro il decimo, che vorrebbe dire stella. Il motivo è presto detto, come dichiarato da Paolo Zangrillo, fratello del presidente delAlberto: “Io spero che il nostroun giorno lodella stella lo possa conquistare in campo, ma in questo club ci muoveremo per riavere quello delperso in circostanze particolari“, le dichiarazioni riportate da primocanale.it. Il riferimento è alla finaledi quegli anni, e in particolare al terzo “replay” dopo i due precedenti ...

