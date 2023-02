Periodaccio per Fedez? La battuta alla presentazione del nuovo podcast: «Spero di non balbettare come oggi…» – Il video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante il lancio in diretta su YouTube di Wolf – Storie che contano, il nuovo podcast di Fedez sull’educazione finanziaria, il rapper milanese è apparso al pubblico lievemente provato e con la voce tremolante. Dopo la presunta lite con la moglie Chiara Ferragni, mentre sui social continuano a rincorrersi gli interrogativi sulla coppia, il rapper milanese ha presentato il nuovo progetto che lo vede protagonista e conduttore. Durante la presentazione, Fedez ha spiegato: «Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, in modo da portare ad altre persone la mia esperienza e quella di terzi». E infine ha concluso: «Spero di non balbettare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante il lancio in diretta su YouTube di Wolf – Storie che contano, ildisull’educazione finanziaria, il rapper milanese è apparso al pubblico lievemente provato e con la voce tremolante. Dopo la presunta lite con la moglie Chiara Ferragni, mentre sui social continuano a rincorrersi gli interrogativi sulla coppia, il rapper milanese ha presentato ilprogetto che lo vede protagonista e conduttore. Durante laha spiegato: «Ho sempre pensato di avere unverticale di educazione finanziaria, sicmi reputo un discreto imprenditore, in modo da portare ad altre persone la mia esperienza e quella di terzi». E infine ha concluso: «di non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mimmomolinari : @fratotolo2 è un periodaccio per gli amici piddini, pestano sempre piu cacca - iceh4art : @covrtana Fede se hai bisogno di parlare e sfogarti io ci sono, a quando sto vedendo dalla tl è un po’ un periodaccio per tantissimi ???? - chaerylicious : @hwangyejini Sei proprio la mia volpina preferita, lo sai? Essendo questo un periodaccio per la sottoscritta non ab… - trsrworId : @chaosler io ti pensavo sempre ma è stato un periodaccio@per me - neptunelilium : @Callintz96 Forza forza forza! Passerà anche il periodaccio, tifo per te fortissimo -