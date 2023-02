Performance contro display: chi vince la sfida dell’online advertising (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I dati parlano chiaro. Il Performance-based advertising vince la sfida dei numeri, portando a risultati superiori del 600% rispetto al display.I due approcci strategici all’online advertising sono stati presi in esame dalla digital company Traction, che ha analizzato i dati di una campagna reale realizzata nell’ambito dello sport entertainment.La campagna, della durata di sei mesi, è stata ideata e realizzata con l’obiettivo di coinvolgere i destinatari in un’attività promozionale. L’indagine si è concentrata sul numero di lead generati, ossia quante persone hanno dimostrato interesse condividendo informazioni di contatto. Inoltre, è stato individuato il costo di acquisizione, cioè la spesa sostenuta per ogni nuovo lead.In entrambi i casi i risultati hanno dimostrato un netto vantaggio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I dati parlano chiaro. Il-basedladei numeri, portando a risultati superiori del 600% rispetto al.I due approcci strategici all’onlinesono stati presi in esame dalla digital company Traction, che ha analizzato i dati di una campagna reale realizzata nell’ambito dello sport entertainment.La campagna, della durata di sei mesi, è stata ideata e realizzata con l’obiettivo di coinvolgere i destinatari in un’attività promozionale. L’indagine si è concentrata sul numero di lead generati, ossia quante persone hanno dimostrato interesse condividendo informazioni di contatto. Inoltre, è stato individuato il costo di acquisizione, cioè la spesa sostenuta per ogni nuovo lead.In entrambi i casi i risultati hanno dimostrato un netto vantaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : L'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia ha presentato un esposto in Procura contro Fedez e Rosa Chemical… - eIlebelle : chissà se ha scelto il contrasto hardware / software per mostrare la differenza tra la sua parte esterna (quindi ma… - NotizieProVita : RT @ProVitaFamiglia: Ieri il nostro portavoce @jacopocoghe è intervenuto durante la trasmissione 'Pomeriggio con noi' su Cusano Italia TV p… - Balu875651831 : RT @MauroCongia: @GiuseppeConteIT Grandissimo presidente, grazie per aver messo in evidenza la volontà del governo Meloni di viaggiare a ve… - MauroCongia : @GiuseppeConteIT Grandissimo presidente, grazie per aver messo in evidenza la volontà del governo Meloni di viaggia… -