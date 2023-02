“Perché se ne va”. Amici 22, colpo di scena su Raimondo Todaro: si parla di seri motivi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brutta notizia per Amici 22, con un volto top pronto all’uscita di scena dal programma. Le indiscrezioni di queste ore hanno lasciato tutti a bocca aperta, anche Perché era impensabile fino a poco tempo fa immaginare un epilogo simile. Non siamo ancora in presenza di un’ufficialità, ma le voci sono sempre più frequenti su Raimondo Todaro e stanno provenendo tra l’altro da una fonte molto attendibile. E Maria De Filippi adesso è seriamente preoccupata, dato che si tratterebbe di una perdita rilevante. Amici 22 si accinge ad avviarsi verso il serale, ma questo volto top pronto all’uscita dalla trasmissione sta tenendo tutti in ansia. Presumibilmente rispetterebbe il contratto fino alla fine dell’attuale stagione televisiva, ma poi Queen Mary dovrà eventualmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brutta notizia per22, con un volto top pronto all’uscita didal programma. Le indiscrezioni di queste ore hanno lasciato tutti a bocca aperta, ancheera impensabile fino a poco tempo fa immaginare un epilogo simile. Non siamo ancora in presenza di un’ufficialità, ma le voci sono sempre più frequenti sue stanno provenendo tra l’altro da una fonte molto attendibile. E Maria De Filippi adesso èamente preoccupata, dato che si tratterebbe di una perdita rilevante.22 si accinge ad avviarsi verso il serale, ma questo volto top pronto all’uscita dalla trasmissione sta tenendo tutti in ansia. Presumibilmente rispetterebbe il contratto fino alla fine dell’attuale stagione televisiva, ma poi Queen Mary dovrà eventualmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aba_Tweet : A Francesco Valdiserri. Ai suoi meravigliosi amici. Ai suoi genitori, @PaolaDiCaro e @Barney1404. E a tutti quelli… - teatrolafenice : ?? «Riflettere è laborioso; ecco perché molta gente preferisce giudicare» (José Ortega y Gasset). Buongiorno, amici… - amendolaenzo : La domanda è semplice: gli amici di Putin sono fondamentali o meno per la tenuta del governo? È questa la risposta… - MicheleVenezi19 : @Valepad85 @KekkaW__ @lunaland_4 @itsDrLaura Edoardo quando dice che non riesce a stare senza di lei e poi che solo… - Carlos943956631 : @kkamirayo Per me non è così, accetto il tuo pensiero. Solo la famiglia e gli amici ti conoscono, non possiamo cono… -