"Perché non dite nulla?". La Pro Vita smaschera le femministe radicali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A seguito di un'operazione della polizia che ha riscontrato la presenza in un residence di Ravenna di dodici ragazze costrette a prostituirsi, l'Associazione Pro Vita ha affisso manifesti che si scagliano contro il silenzio del mondo del femminismo

