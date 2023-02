"Perché l'Ucraina raggiunga la pace, dobbiamo aiutarla dal punto di vista militare" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Penso che sia corretto quello che ha detto ieri Giorgia Meloni in Ucraina da Zelensky". Il direttore Claudio Cerasa spiega la sua posizione sull'invio di armi al paese invaso ai microfoni di Rtl 102.5: "È un'ipotesi concreta: credo che sia corretta l'idea per cui la guerra possa essere vinta dando un ulteriore aiuto agli ucraini. Oggi se vogliamo aiutare l'Ucraina e vogliamo lavorare per la pace dobbiamo lavorare anche dal punto di vista militare". La premier, durante la conferenza stampa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso in modo chiaro la sua opinione: "Chi lavora veramente per la pace è chi sostiene militarmente l’Ucraina". E anche se sul tavolo del governo non sono ancora presenti riferimenti alla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Penso che sia corretto quello che ha detto ieri Giorgia Meloni inda Zelensky". Il direttore Claudio Cerasa spiega la sua posizione sull'invio di armi al paese invaso ai microfoni di Rtl 102.5: "È un'ipotesi concreta: credo che sia corretta l'idea per cui la guerra possa essere vinta dando un ulteriore aiuto agli ucraini. Oggi se vogliamo aiutare l'e vogliamo lavorare per lalavorare anche daldi". La premier, durante la conferenza stampa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso in modo chiaro la sua opinione: "Chi lavora veramente per laè chi sostiene militarmente l’". E anche se sul tavolo del governo non sono ancora presenti riferimenti alla ...

