Perché inserire l'ambiente in Costituzione non è stato efficace: su pale e pannelli c'è deregulation (Di mercoledì 22 febbraio 2023) di Antonella Caroli* Italia Nostra deve constatare che, le contraddizioni che si volevano risolvere con l'introduzione un anno fa della tutela dell'ambiente in Costituzione, salutata all'epoca con tanta soddisfazione da molti, restano purtroppo ancora tutte da chiarire. Infatti, in questo anno, hanno continuato gli attacchi ai territori e al sistema delle tutele paesaggistiche, soprattutto per la realizzazione della cosiddetta "Transizione Ecologica". Il concetto di ecologia, dibattuto per decenni, definisce ormai nel senso comune un insieme complesso di fattori, che includono non solo il clima ma anche e soprattutto biodiversità, suolo e paesaggio. Ultimamente quelli che potremmo definire "climatisti" sembrano voler invece dare la preminenza al clima, con effetti potenzialmente pericolosi per l'ecosistema e l'uomo. Ricordiamo che in base agli accordi ...

