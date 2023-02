“Perché hanno litigato”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, spunta il motivo della crisi: Signorini ha fatto la ‘spia’ (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giulia e Pierpaolo Pretelli hanno scosso i fan dei ‘Prelemi’ dopo la bomba lanciata dalla Salemi durante la diretta del GF Vip 7. L’influencer era anche scoppiata in lacrime e si era augurata di trovare una via d’uscita per evitare una separazione dal fidanzato conosciuto proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia. “Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione”, aveva detto Giulia Salemi parlando della crisi con Pierpaolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)scosso i fan dei ‘Prelemi’ dopo la bomba lanciata dalladurante la diretta del GF Vip 7. L’influencer era anche scoppiata in lacrime e si era augurata di trovare una via d’uscita per evitare una separazione dal fidanzato conosciuto proprio tra le muracasa più spiata d’Italia. “Stiamo vivendo un momento diche può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione”, aveva dettoparlandocon...

