“Perché gli ha fatto questo?” GF Vip 7 | mistero sullo strano gesto di Daniele ad Antonino

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella casa del GF Vip 7 c’è una vicenda che sta tenendo tutti in allerta. RiguardaDal Moro eSpinalbese, col primo che ha compiuto undalle motivazioni alquanto misteriose. In queste ore si sta parlando molto di un episodio che si è verificato nei giorni scorsi, come confermato dallo stesso ex compagno di Belen Rodriguez. Quest’ultimo ha riferito le ragioni del comportamento che gli ha fornito l’ex Uomini e Donne, ma sul web si sono scatenati numerosi commenti. Sono tutti a caccia della verità al GF Vip 7, anchequantodaDal Moro adSpinalbese ha lasciato increduli. Non si poteva nemmeno ipotizzare che potesse farlo, invece si è registrato qualcosa che è avvolto ancora dal segreto. Possiamo subito dirvi che non ...