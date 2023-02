Perché è tutta una farsa Fedez-Ferragni | Stefania Orlando scatenata | ecco la prova

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si fa un gran parlare die Chiara, la coppia al centro del gossip per una presunta crisi post-Sanremo. Possibile che si tratti dell'ennesima strategia di marketing della coppia più social ed esposta ai riflettori che ci sia in Italia. Possibile anche che tra i due ci sia maretta. Come detto, tutto dopo il Festival in cui lei, sul palco, è stata oscurata da lui a causa delle polemiche (politiche) che ha scatenato. E insommache scompaiono e riappaiono le fedi al dito, dunque le cene separate ma anche le cene stellate, insieme, da chef Antonino Cannavacciuolo. Che succede, davvero? Ci stanno prendendo per i fondelli? Il tema anima anche lo studio di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone il pomeriggio su Rai 1, dove ci si divide tra chi crede alla crisi e "complottisti". E tra questi ...