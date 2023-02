Perché dobbiamo farci insultare da Zelensky? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La zuppa è che io sappia l’unico sito ad aver riportato, mi pare quasi integramente il lungo discorso di Putin alla nazione. Io l’ho letto e vi consiglio di leggere anche voi. Si sente la parola del leader che parla ai popoli della federazione, non nasconde le difficoltà ma ribadisce che non aveva altre alternative. Parla delle famiglie sofferenti, del sacrifico di vite umane di come lo Stato cercherà di aiutare, parla concretamente di agevolazioni fiscali e di altro. Se fossi un russo mi sentirei rassicurato da quel lungo discorso. Un leader che ha deciso e getta in cuore oltre l’ostacolo. E noi? Noi andiamo da Zelensky a farci insultare? Noi che già ci stiamo svenando per pagare le armi da mandare a Zelensky possiamo accettare gli insulti ad un ex capo di governo, Berlusconi, che in privato si è limitato a dire ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La zuppa è che io sappia l’unico sito ad aver riportato, mi pare quasi integramente il lungo discorso di Putin alla nazione. Io l’ho letto e vi consiglio di leggere anche voi. Si sente la parola del leader che parla ai popoli della federazione, non nasconde le difficoltà ma ribadisce che non aveva altre alternative. Parla delle famiglie sofferenti, del sacrifico di vite umane di come lo Stato cercherà di aiutare, parla concretamente di agevolazioni fiscali e di altro. Se fossi un russo mi sentirei rassicurato da quel lungo discorso. Un leader che ha deciso e getta in cuore oltre l’ostacolo. E noi? Noi andiamo da? Noi che già ci stiamo svenando per pagare le armi da mandare apossiamo accettare gli insulti ad un ex capo di governo, Berlusconi, che in privato si è limitato a dire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : «Mi dispiacerebbe avere un figlio omosessuale perché vorrebbe dire che quel figlio ha scelto una strada diversa dal… - MilkoSichinolfi : Aggressioni come quelle di ieri davanti una scuola avvengono perché, i responsabili di questo vile gesto, si senton… - borghi_claudio : In buona sostanza il processo #Rubyter è naufragato perché le supposte corrotte sono state sentite come testimoni i… - FlaviaRoma6 : @donnalisi29 Sta solo dormendo perché è stato sveglio fino alle sette dobbiamo stare calmi - Alessia57817562 : #ThePisis #GFvip Ma veramente dobbiamo tirare su una polemica x una bottiglia di vino? Io nn ce la faccio proprio… -