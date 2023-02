Perché Cina e Russia vogliono sincronizzare gli orologi. Conversazione con Bachulska (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cina e Russia devono “sincronizzare gli orologi”, ha detto Wang Yi, capo della diplomazia cinese, durante la sua visita a Mosca di questi giorni. Mosca e Pechino concordano di rafforzare la cooperazione all’interno di quadri multilaterali e di opporsi a tutte le forme di “bullismo unilaterale” e di “promuovere la democrazia nelle relazioni internazionali”, dice la comunicazione cinese a proposito dell’incontro di Wang con Nikolai Patrushev, capo del consiglio di Sicurezza nazionale di Vladimir Putin. Il viaggio si porta dietro un allineamento intanto simbolico, che Putin dovrebbe rinvigorire attraverso un incontro diretto – nei prossimi mesi – col leader cinese Xi Jinping. La visita moscovita arriva a due giorni dal primo anniversario di guerra russa in Ucraina, e appena dopo che il cinese ha fatto circolare un’idea di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023)devono “gli”, ha detto Wang Yi, capo della diplomazia cinese, durante la sua visita a Mosca di questi giorni. Mosca e Pechino concordano di rafforzare la cooperazione all’interno di quadri multilaterali e di opporsi a tutte le forme di “bullismo unilaterale” e di “promuovere la democrazia nelle relazioni internazionali”, dice la comunicazione cinese a proposito dell’incontro di Wang con Nikolai Patrushev, capo del consiglio di Sicurezza nazionale di Vladimir Putin. Il viaggio si porta dietro un allineamento intanto simbolico, che Putin dovrebbe rinvigorire attraverso un incontro diretto – nei prossimi mesi – col leader cinese Xi Jinping. La visita moscovita arriva a due giorni dal primo anniversario di guerra russa in Ucraina, e appena dopo che il cinese ha fatto circolare un’idea di ...

