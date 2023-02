Perché Ariete indossa sempre il cappello? La spiegazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel vedere Ariete sul palco del Festival di Sanremo (e non solo) vi sarete spesso chiesti Perché indossa sempre il cappello. Ebbene dietro a questa scelta c'è una spiegazione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel vederesul palco del Festival di Sanremo (e non solo) vi sarete spesso chiestiil. Ebbene dietro a questa scelta c'è unaL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Ariete rivela perché indossa sempre il cappello (e c'entra l'ex) - AdelmoAldinucci : @GiovaQuez Ma perche' non mandare anche i restanti SAMP/T e una cinquantina degl'ultimi carri Ariete funzionanti co… - chanxbae1 : Perché le canzoni di ariete sono così relatable - Baciccio_99 : Ve lo svelo io il #Sanremo2024 Ovviamente #Amadeus a condurre, le donne saranno #SuorCristina col monologo sul risc… - johnwxsherlock : Ariete as: l’organizzatrice del ballo. Non le frega niente di questa festa, ma è sempre lei ad organizzarla perché… -