Per La Russa un figlio gay è una sciagura (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Se mio figlio mi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza”. L’ultima bestialità esce dalla bocca di Ignazio La Russa durante la registrazione della trasmissione Belve, intervistato da Francesca Fagnani. Per il presidente del Senato (che, ricordiamolo, è la seconda carica dello Stato) un figlio omosessuale “sarebbe un figlio che non mi assomiglierebbe. Sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso quello che faccio”. Dal busto di Mussolini in casa alle esternazioni omofobiche. Così La Russa sta macchiando la carica di presidente del Senato Dura la vita di chi tutti i giorni si sveglia, sempre impegnato a creare scandalo con sprezzo del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Se miomi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che ilgli assomigli. Ma se non succede, pazienza”. L’ultima bestialità esce dalla bocca di Ignazio Ladurante la registrazione della trasmissione Belve, intervistato da Francesca Fagnani. Per il presidente del Senato (che, ricordiamolo, è la seconda carica dello Stato) unomosessuale “sarebbe unche non mi assomiglierebbe. Sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso quello che faccio”. Dal busto di Mussolini in casa alle esternazioni omofobiche. Così Lasta macchiando la carica di presidente del Senato Dura la vita di chi tutti i giorni si sveglia, sempre impegnato a creare scandalo con sprezzo del ...

