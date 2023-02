Per assecondare completamente se stesso il Napoli deve scovare un rigorista (CorSport) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli deve trovare un rigorista, poi sarà veramente perfetto. Lo sottolinea il Corriere dello Sport. Ieri, contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli ha sbagliato un rigore calciato da Kvaratskhelia. E’ la quarta volta che gli uomini di Spalletti sbagliano dal dischetto. Era già accaduto a Osimhen, Zielinski e Politano. Ora si è aggiunto il georgiano. Il Corriere dello Sport scrive: “Il fattore, intanto, è diventato Lozano, un incubo per Max e per N’Dicka, e quando “el chucki” parte (34?) l’Eintracht va in analisi: prima ringrazia i santi protettori per il palo del messicano, poi, con Buta, demolisce Osimhen e manda Kvara sul dischetto. Il Napoli insegue la perfezione stilistica, e ce l’ha quasi, ma per assecondare completamente se stesso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Iltrovare un, poi sarà veramente perfetto. Lo sottolinea il Corriere dello Sport. Ieri, contro l’Eintracht Francoforte, ilha sbagliato un rigore calciato da Kvaratskhelia. E’ la quarta volta che gli uomini di Spalletti sbagliano dal dischetto. Era già accaduto a Osimhen, Zielinski e Politano. Ora si è aggiunto il georgiano. Il Corriere dello Sport scrive: “Il fattore, intanto, è diventato Lozano, un incubo per Max e per N’Dicka, e quando “el chucki” parte (34?) l’Eintracht va in analisi: prima ringrazia i santi protettori per il palo del messicano, poi, con Buta, demolisce Osimhen e manda Kvara sul dischetto. Ilinsegue la perfezione stilistica, e ce l’ha quasi, ma perse...

