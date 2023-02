Pensioni 2023, La legge Fornero resta unica garanzia o i requisiti potrebbero cambiare? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La legge Fornero resta l’unica garanzia o i requisiti potrebbero cambiare? Una domanda che spesso ci sentiamo fare sul sito è la seguente sebbene la Riforma Fornero non sia mai stata amata e non sia particolarmente vantaggiosa, almeno, scrivono all’unanimità i lettori, è sempre stata uguale e chiara per tutti sin dall’inizio. Ora chi si avvicina, potrà sembrare paradossale, ma inizia a temere che possa cambiare. In molti vogliono rassicurazioni sul fatto che le misure del Governo al più vadano solo ad aggiungersi alla Riforma Fornero, alla faccia di chi, ci verrebbe da aggiungere, da tempo punta al ‘elimineremo la Fornero’. Qui dai commenti che ci vengono rilasciati pare proprio il ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lal’o i? Una domanda che spesso ci sentiamo fare sul sito è la seguente sebbene la Riformanon sia mai stata amata e non sia particolarmente vantaggiosa, almeno, scrivono all’unanimità i lettori, è sempre stata uguale e chiara per tutti sin dall’inizio. Ora chi si avvicina, potrà sembrare paradossale, ma inizia a temere che possa. In molti vogliono rassicurazioni sul fatto che le misure del Governo al più vadano solo ad aggiungersi alla Riforma, alla faccia di chi, ci verrebbe da aggiungere, da tempo punta al ‘elimineremo la’. Qui dai commenti che ci vengono rilasciati pare proprio il ...

