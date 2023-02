Pensione Quota 103: pronto il servizio online per la domanda (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ai nastri di partenza la domanda per la Pensione Quota 103. Inps ha infatti implementato il servizio online, per permettere ai potenziali beneficiari della Pensione anticipata flessibile di richiedere l’uscita da lavoro. Con messaggio 754 del 21 febbraio l’Istituto ha reso noto che “il sistema di gestione delle domande di Pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile”, come stabilito dalla Legge di bilancio 2023, che ha introdotto il pensionamento anticipato Quota 103, ai commi 283 e 284 dell’articolo 1. Per le istruzioni dettagliate verrà pubblicata poi una circolare ad hoc. Ancora un po’ di attesa dunque. Indice Pensione Quota 103: come ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ai nastri di partenza laper la103. Inps ha infatti implementato il, per permettere ai potenziali beneficiari dellaanticipata flessibile di richiedere l’uscita da lavoro. Con messaggio 754 del 21 febbraio l’Istituto ha reso noto che “il sistema di gestione delle domande diè stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza dianticipata flessibile”, come stabilito dalla Legge di bilancio 2023, che ha introdotto il pensionamento anticipato103, ai commi 283 e 284 dell’articolo 1. Per le istruzioni dettagliate verrà pubblicata poi una circolare ad hoc. Ancora un po’ di attesa dunque. Indice103: come ...

