Pedicure fai da te | il benessere parte dal basso

Leggi su tag24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unafai da te, da oggi è possibile, anche grazie ai tanti prodotti in commercio. Ma occhio a scegliere quelli giusti e a usarli in maniera corretta. Se eseguita regolarmente, non apporta soltanto benefici da un punto di vista prettamente estetico, ma significa mantenere i nostri piedi in salute. In questo articolo, vedremo proprio come prenderci cura ... TAG24.