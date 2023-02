**Pd: sondaggio Porta a Porta, Bonaccini al 48,2% e 13,5 Schlein, il 38,3 è indeciso** (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il 48.2% del campione totale è per Stefano Bonaccini segretario del Pd. E' quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta. Tra i soli elettori del Pd la percentuale sale al 55,1%. Il 13.5% del totale ha optato, invece, per Elly Schlein. Tra gli elettori del Pd la percentuale è del 21.2%. Gli indecisi sono rispettivamente il 38.3% e il 23.7%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il 48.2% del campione totale è per Stefanosegretario del Pd. E' quanto emerge dalEuromedia Research per. Tra i soli elettori del Pd la percentuale sale al 55,1%. Il 13.5% del totale ha optato, invece, per Elly. Tra gli elettori del Pd la percentuale è del 21.2%. Gli indecisi sono rispettivamente il 38.3% e il 23.7%.

