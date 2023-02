Pd: sia più semplice ottenere lo Spid per gli iscritti all’Aire (Di mercoledì 22 febbraio 2023) – La semplificazione chiesta con un interrogazione parlamentare – Sempre concreti, purtroppo in solitario, i parlamentari Estero del Partito Democratico. Con una loro interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari esteri, al Ministro per la Pubblica Amministrazione ed al Ministro dell’Interno, chiedono un definitivo intervento normativo volto a semplificare le procedure per ottenere lo Spid per tutti gli iscritti all’ AIRE-ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO. Lo Spid, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale, con il quale l’utente è in grado di accedere in modo veloce e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per i parlamentari interroganti, infatti, la proroga attribuita dell’esenzione all’uso dello ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) – La semplificazione chiesta con un interrogazione parlamentare – Sempre concreti, purtroppo in solitario, i parlamentari Estero del Partito Democratico. Con una loro interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari esteri, al Ministro per la Pubblica Amministrazione ed al Ministro dell’Interno, chiedono un definitivo intervento normativo volto a semplificare le procedure perloper tutti gliall’ AIRE-ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO. Lo, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale, con il quale l’utente è in grado di accedere in modo veloce e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per i parlamentari interroganti, infatti, la proroga attribuita dell’esenzione all’uso dello ...

