Pd | Schlein | Basta donne come vice | ora guida femminista

"E' finito il tempo del partito patriarcale che vede sempre bene le donne nei ruoli di vice". Lo dice la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, ad "Omnibus", su La7. "Se mi sono candidata è perché penso che bisogna spezzare questa logica di cooptazione e perché penso che il partito necessiti di una forte guida femminista per aprire un varco a tante altre donne e giovani che non si sentono più dire che sono adatte a fare le vice", aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

