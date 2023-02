Pd, Schlein a La7: “Ticket con Bonaccini per guidare il partito? No, è finito il tempo del partito patriarcale con le donne nel ruolo di vice” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Un Ticket con Bonaccini per guidare il Pd? No, non ha senso. È finito il tempo del partito patriarcale che vede sempre bene le donne nel ruolo di vice“. Così a Omnibus (La7) Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, boccia la proposta del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo cui sarebbe ideale un accordo tra la stessa Schlein e il competitor Stefano Bonaccini nel caso in cui dovesse vincere quest’ultimo. “Questa proposta non è una sorpresa – aggiunge Schlein – Però, se mi sono candidata è proprio perché penso che si debba spezzare questa logica di compassione e che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Unconperil Pd? No, non ha senso. Èildelche vede sempre bene leneldi“. Così a Omnibus (La7) Elly, candidata alla segreteria del Pd, boccia la proposta del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo cui sarebbe ideale un accordo tra la stessae il competitor Stefanonel caso in cui dovesse vincere quest’ultimo. “Questa proposta non è una sorpresa – aggiunge– Però, se mi sono candidata è proprio perché penso che si debba spezzare questa logica di compassione e che il ...

