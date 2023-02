(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Dadel Pd "andrei a Kiev certamente, eun, mi parein un Paese civile, dove gli avversari si rispettano". Così Stefanoa Porta a Porta. "Mi presenterei come più grande partito di opposizione che quando fa una critica l'accompagna sempre una proposta".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bonaccini: 'Se diventerò segretario del PD chiederò a Schlein di dare una mano'. Ma lei: 'E' finito il tempo del p… - TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'se segretario chiederò incontro a Meloni, naturale e giusto' - - askanews_ita : #Bonaccini: se divento segretario #Pd chiedo un incontro a #Meloni - Mariann46409026 : RT @MatteoBandit2: Endorsment dopo endorsment, la Meloni rischia di sorpassare anche Bonaccini nella battaglia come segretario del PD. Daje… - mariacarla1963 : RT @MatteoBandit2: Endorsment dopo endorsment, la Meloni rischia di sorpassare anche Bonaccini nella battaglia come segretario del PD. Daje… -

... duello- Schlein Primarie Pd 2023: dopo un lungo percorso cominciato all'indomani delle ... quando una sonora affermazione del centrodestra ha determinato le dimissioni delDem ......dell'organizzazione pugliese delle primarie che si svolgeranno domenica prossima 26 febbraio in Puglia così come nel resto d'Italia per la scelta delnazionale del Pd tra Stefano...

Bonaccini: se diventerò segretario Pd chiederò una mano a Schlein, stop divisioni Agenzia askanews

Chi è Stefano Bonaccini Biografia e programma dell'aspirante segretario Pd Money.it

Bonaccini: se divento segretario Pd chiedo un incontro a Meloni Agenzia askanews

Domenica 26 le primarie del Pd per la scelta del segretario. I voti dei circoli intanto premiano Bonaccini con il 54% Secolo d'Italia

Delegati del PD di Andria e Bisceglie, incontrano Stefano Bonaccini accompagnati dal Segretario provinciale Marchio AndriaViva

Per eleggere il segretario Fra gli iscritti ha prevalso Bonaccini con il 46% contro il 42% di Schlein Il Pd chiama alle primarie i comaschi, la sfida è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Domenica ...Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Da segretario del Pd “andrei a Kiev certamente, e chiederò un incontro a Meloni, mi pare naturale e giusto in un Paese civile, dove gli avversari si rispettano”. Così Stefa ...