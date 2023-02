Pd | Bonaccini | ' se diventerò segretario chiederò a Schlein di dare una mano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - “Secertamente ad Elly di darmi una. Se dovesse prevalere lei, io, senza chiedere nulla per me, non ne ho bisogno, se vorrà, darò una. Ho sofferto troppo le divisioni dei gruppi dirigenti e credo che molti elettori si siano allontanati e stufati anche perché c'erano troppe rivalità. Certamente se, costruirò un nuovo gruppo dirigente perché credo che sia giusto e fisiologico che, dopo l'ennesima sconfitta nazionale, il gruppo dirigente debba essere sostituito”. Così Stefano, governatore dell'Emilia-Romagna e candidatodel Pd, intervistato al Gr1 su Rai Radio1.