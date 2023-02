**Pd: Bonaccini ringrazia De Micheli, 'lavoriamo insieme per nuovo Pd'** (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Grazie Paola De Micheli. Il tuo sostegno è importante. lavoriamo insieme a un nuovo Pd, con al centro le persone, il lavoro, sanità e scuola pubbliche, l'ambiente. Con il coinvolgimento di iscritti ed elettori. Perché il Pd va davvero rigenerato dopo le troppe sconfitte". Così Stefano Bonaccini via twitter ringrazia Paola De Micheli che lo sosterrà alle primarie di domenica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Grazie Paola De. Il tuo sostegno è importante.a unPd, con al centro le persone, il lavoro, sanità e scuola pubbliche, l'ambiente. Con il coinvolgimento di iscritti ed elettori. Perché il Pd va davvero rigenerato dopo le troppe sconfitte". Così Stefanovia twitterPaola Deche lo sosterrà alle primarie di domenica.

