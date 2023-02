Pd | Bonaccini | ' io avanti di 20 punti tra iscritti | un giudizio è già stato espresso'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SardinianB : @leftiscooler Esatto. Non serve solo un segretario Pd ma qualcuno che porti avanti una qualche costituente più ampi… - Libero_official : Il sondaggio di #FabrizioMasia sul #Pd segnala la fuga in avanti di #Bonaccini: 'Non era mai successo di vedere un… - kiara86769608 : RT @Omantini: @air_mov @RenatoSouvarine @erretti42 @lageloni @Adnkronos @AndreaOrlandosp @noth2loos @repubblica @sole24ore @fattoquotidiano… - Omantini : @air_mov @RenatoSouvarine @erretti42 @lageloni @Adnkronos @AndreaOrlandosp @noth2loos @repubblica @sole24ore… - mcc43_ : #PD continuerà deperimento lento con #Bonaccini, o fulmineo con #Schlein ??? Pd, nei circoli bresciani avanti Bonac… -

In sostanzaha fatto sapere che qualora dovesse uscire vincitore alle primarie non ... Il che può essere visto come un passo inalla luce della delusione degli elettori del Pd, ormai ...Sono dei numeri in controtendenza rispetto agli altri sondaggi, che vedono. Qualche giorno e sapremo chi sarà il nuovo leader dei Dem. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A ...

Bonaccini avanti su Schlein. Il nodo alleanze eluso nel confronto in tv Avvenire

Primarie dei circoli Pd: Bonaccini avanti su Schlein con il 52,8%, si sfideranno ai gazebo RaiNews

Pd, il responso dei circoli: Bonaccini avanti su Schlein. Ora i gazebo la Repubblica

Pd: Bonaccini, 'io avanti di 20 punti tra iscritti, un giudizio è già stato ... Gazzetta di Reggio

Primarie Pd, Bonaccini avanti nei circoli. Le roccaforti di Schlein Corriere della Sera

e intende portare avanti una legge per il consumo 0 di suolo. Si impegna inoltre per garantiere una decarbonizzazione nel rispetto delle fasce più fragili della popolazione. Anche nel programma di ...Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Tra gli iscritti, che qualcosa dovrebbero contare, ho vinto io di 20 punti, in 19 regioni su 20. Un giudizio è già stato espresso. Nella maggioranza delle città ho vinto i ...