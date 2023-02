Pd: Bonaccini, 'con me segretario uscirà da Ztl' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Assolutamente sì". Stefano Bonaccini risponde così Radio New Sound Level a chi gli chiede se con lui segretario il Pd uscirà dalla Ztl. "Con Stefano Bonaccini segretario sarà un Partito Democratico molto più popolare, molto più vicino alle persone, per esempio nei luoghi dove le persone vivono, lavorano, studiano". "Un Partito democratico con un nuovo gruppo dirigente perché quelli che hanno costituito la direzione e la segreteria del Partito democratico nazionale, hanno sempre perso, quindi è naturale sostituirli. Non è un caso che sostengono praticamente tutti o quasi la Schlein". "Se tra i dirigenti cambierò anche i presidenti dei gruppi parlamentari magari coinvolgendo la Schlein per un ruolo? Quello si discute con i gruppi parlamentari che hanno una loro autonomia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Assolutamente sì". Stefanorisponde così Radio New Sound Level a chi gli chiede se con luiil Pddalla Ztl. "Con Stefanosarà un Partito Democratico molto più popolare, molto più vicino alle persone, per esempio nei luoghi dove le persone vivono, lavorano, studiano". "Un Partito democratico con un nuovo gruppo dirigente perché quelli che hanno costituito la direzione e la segreteria del Partito democratico nazionale, hanno sempre perso, quindi è naturale sostituirli. Non è un caso che sostengono praticamente tutti o quasi la Schlein". "Se tra i dirigenti cambierò anche i presidenti dei gruppi parlamentari magari coinvolgendo la Schlein per un ruolo? Quello si discute con i gruppi parlamentari che hanno una loro autonomia ...

