Paulo Dybala interrogato dalla Gdf per l’inchiesta plusvalenze Juventus: «Ora rischia un mese di squalifica» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il calciatore della Roma Paulo Dybala è stato interrogato ieri dalla Guardia di Finanza in relazione all’inchiesta Prisma che indaga sulle plusvalenze della Juventus. Dybala, che ha lasciato i bianconeri nella scorsa stagione, era stato già sentito dai magistrati per il patto sugli stipendi. «All’inizio la proposta era di rinunciare a quattro mesi di stipendio ma noi non eravamo d’accordo». Poco dopo è uscito il comunato della Juve che confermava la rinuncia: «Era uscito un comunicato stampa e tanta gente pensava che noi avessimo rinunciato a quattro mesi di stipendio. Ma non che avevamo già l’accordo sulle tre mensilità, che erano certe». Successivamente l’allora capitano Giorgio Chiellini spiegò nell’ormai famosa chat di squadra che la rinuncia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il calciatore della Romaè statoieriGuardia di Finanza in relazione alPrisma che indaga sulledella, che ha lasciato i bianconeri nella scorsa stagione, era stato già sentito dai magistrati per il patto sugli stipendi. «All’inizio la proposta era di rinunciare a quattro mesi di stipendio ma noi non eravamo d’accordo». Poco dopo è uscito il comunato della Juve che confermava la rinuncia: «Era uscito un comunicato stampa e tanta gente pensava che noi avessimo rinunciato a quattro mesi di stipendio. Ma non che avevamo già l’accordo sulle tre mensilità, che erano certe». Successivamente l’allora capitano Giorgio Chiellini spiegò nell’ormai famosa chat di squadra che la rinuncia ...

