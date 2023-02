Paul McCartney conferma la collaborazione con i Rolling Stones - Magazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'ex Beatles ha suonato il basso in un brano del nuovo disco degli, ma Ringo Starr non ha partecipato al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RollingStoneita : I Rolling Stones hanno registrato nuove canzoni con Paul McCartney e Ringo Starr - RadioDueLaghi : Secondo quanto riportato da Variety, Paul McCartney e Ringo Starr potrebbero suonare nel nuovo album dei Rolling St… - cicciopuz : RT @MaxxGhe: E niente. Gli ex Beatles Paul McCartney e Ringo Starr parteciperanno al prossimo progetto musicale dei Rolling Stones, il tutt… - luigidifelice13 : RT @MaxxGhe: E niente. Gli ex Beatles Paul McCartney e Ringo Starr parteciperanno al prossimo progetto musicale dei Rolling Stones, il tutt… - Agricolturabio1 : RT @MaxxGhe: E niente. Gli ex Beatles Paul McCartney e Ringo Starr parteciperanno al prossimo progetto musicale dei Rolling Stones, il tutt… -

L'ex Beatles ha suonato il basso in un brano del nuovo disco degli Stones, ma Ringo Starr non ha partecipato al ...Nel nuovo album dei Rolling Stones suonerannoe Ringo Starr di Capital Web Da molti mesi i Rolling Stones sono in studio a lavorare per il nuovo album di inediti e sembra che a loro si siano uniti anchee Ringo Starr.

I Beatles Paul McCartney e Ringo Starr in un album dei Rolling Stones L'indiscrezione di Variety Open

The Rolling Stones, il nuovo album potrebbe fare la storia: Paul McCartney al basso e Ringo Starr alla batteria Virgin Radio

Paul McCartney conferma la collaborazione con i Rolling Stones QUOTIDIANO NAZIONALE

Stones contro Beatles No, ora Paul McCartney e Ringo Starr si uniscono alle 'Pietre rotolanti' la Repubblica

«Rolling Stones, anche Paul McCartney e Ringo Starr nel nuovo album di inediti» Corriere della Sera

Paul McCartney conferma la collaborazione con i Rolling Stones L'ex Beatles ha suonato il basso in un brano del nuovo disco degli Stones, ma Ringo Starr non ha partecipato al progetto ...Quella tra Rolling Stones e Beatles è stata una delle storiche rivalità nella musica. Ora, due miti della storia del rock starebbero per unire le forze: quasi 60 anni dopo il loro primo incontro. Una ...