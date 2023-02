Pattinaggio, il dramma di Kostomarov: dopo l’amputazione, l’ictus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le condizioni si aggravano a seguito di una infezione Sono gravi le condizioni dell’ex pattinatore su ghiaccio Roman Kostomarov. Il russo vincitore anche di una medaglia olimpica sta lottando tra la vita e la morta. dopo aver riportato una brutta infezione, a seguito di cui gli sono stati amputati gli arti, ha avuto anche un ictus. A riportarlo il quotidiano SportExpress. Ora Kostomarov si troverebbe in terapia intensiva dove sarebbe stato sottoposto a plasmaferesi (la purificazione del sangue) per una sepsi del sangue. Kostomarov (46 anni) è stato campione olimpico di Pattinaggio artistico nel 2006 a Torino insieme a Tatiana Navka ed era stato ricoverato d’urgenza a gennaio, il 10 nei pressi di Mosca. Era subito stato colpito da febbre altissima per una polmonite bilaterale. L’infezione si è però ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le condizioni si aggravano a seguito di una infezione Sono gravi le condizioni dell’ex pattinatore su ghiaccio Roman. Il russo vincitore anche di una medaglia olimpica sta lottando tra la vita e la morta.aver riportato una brutta infezione, a seguito di cui gli sono stati amputati gli arti, ha avuto anche un ictus. A riportarlo il quotidiano SportExpress. Orasi troverebbe in terapia intensiva dove sarebbe stato sottoposto a plasmaferesi (la purificazione del sangue) per una sepsi del sangue.(46 anni) è stato campione olimpico diartistico nel 2006 a Torino insieme a Tatiana Navka ed era stato ricoverato d’urgenza a gennaio, il 10 nei pressi di Mosca. Era subito stato colpito da febbre altissima per una polmonite bilaterale. L’infezione si è però ...

