Patente, dopo i 50 anni cambia tutto: attenzione alle multe salatissime (Di mercoledì 22 febbraio 2023) attenzione a tutti. dopo i 50 anni cambia del tutto la Patente di guida. Le regole sono diverse e le multe, se non si rispettano, sono salate. Cosa cambia se hai 50 anni e guidi ancora la macchina? Le multe, per chi non rispetta queste regole, possono essere salate. Con l’avanzamento dell’età infatti ci sono delle modifiche nelle gestione della Patente di guida: ecco i punti fondamentali che cambiano. attenzione a questo errore: le multe sono salatissime – Grantennistoscana.itLa Patente di guida cambia del tutto con il passare dell’età. Bisogna conoscere bene il regolamento che ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 febbraio 2023)a tutti.i 50delladi guida. Le regole sono diverse e le, se non si rispettano, sono salate. Cosase hai 50e guidi ancora la macchina? Le, per chi non rispetta queste regole, possono essere salate. Con l’avanzamento dell’età infatti ci sono delle modifiche nelle gestione delladi guida: ecco i punti fondamentali cheno.a questo errore: lesono– Grantennistoscana.itLadi guidadelcon il passare dell’età. Bisogna conoscere bene il regolamento che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... semprehornyyy : RT @asimpleblackcat: dopo aver iniziato a guidare ho capito che questa era la macchina per me: piccola, si parcheggia bene e le persone non… - GoldenDaveMno : @matteosalvinimi Per una volta sono d’accordo con quello che dici, se ti metti al volante dopo aver assunto droga (… - sonomarvin : Prima sono stato fermato ad un posto di blocco. Mentre controllavano tutti i documenti, gli agenti mi hanno comunic… - songesaurit : Mio padre una volta raccontò che lui (15 anni) e la sorella (18 anni appena presa la patente)rubarono la macchina d… - CCaMoo_ : @pirate_vojtech @HumansNoContext @SSolaR____ dopo aver preso la patente -