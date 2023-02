Pasticcini al caffè | pochi ingredienti e tanto amore

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Questialdalla forma insolita ed elegante sono perfetti per accogliere le amiche, ospiti per il tè delle cinque. Ma non solo, ovviamente! Se utilizzerete la variante decaffeinata, potrete offrirli anche ai più piccini. Contengonoyogurt e cacao, faranno gola anche a loro! Sono deliziosi in quella loro veste a goccia, incisa da onde che sembrano susseguirsi e ci sarà chi metterà in dubbio che sia opera vostra, giacché assomigliano a dolcetti di alta pasticceria. Eppure per riuscirci basta un tappino di plastica! Curiose di scoprire come fare? Iniziamo!ale preparazione Per questa ricetta procuratevi: yogurt bianco non zuccherato (250 g) zucchero semolato (175 g) olio (165 ml) amido di mais (56 g) farina (360 g) cacao in polvere ...