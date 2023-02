Passione fatta di carta: le librerie indipendenti di Milano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano è una città che brulica di iniziative perché da sempre chi ha un'idea può conquistarsi uno spazio: quindi la prima missione, in qualsiasi settore, è distinguersi. Questo vale anche di più per un'attività antica come il libraio. Delle oltre 3.600 librerie presenti in Italia, ben 268 sono a Milano e di queste oltre una trentina sono indipendenti: così, per combattere il monopolio del web, dove si trova praticamente tutto, i negozi di libri si spingono a offrire un po' di più. In questa puntata della Piccola Mela, Costanza Cavalli ne presenta tre esempi: la Libreria dello spettacolo, in via Terraggio 11; la Libreria del mare, in via Broletto 28; e la Libreria esoterica, in via dell'Unione 7. Sono nate negli anni del grande entusiasmo giovanile, fra la fine degli anni Sessanta e Settanta, e ancora oggi vivono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è una città che brulica di iniziative perché da sempre chi ha un'idea può conquistarsi uno spazio: quindi la prima missione, in qualsiasi settore, è distinguersi. Questo vale anche di più per un'attività antica come il libraio. Delle oltre 3.600presenti in Italia, ben 268 sono ae di queste oltre una trentina sono: così, per combattere il monopolio del web, dove si trova praticamente tutto, i negozi di libri si spingono a offrire un po' di più. In questa puntata della Piccola Mela, Costanza Cavalli ne presenta tre esempi: la Libreria dello spettacolo, in via Terraggio 11; la Libreria del mare, in via Broletto 28; e la Libreria esoterica, in via dell'Unione 7. Sono nate negli anni del grande entusiasmo giovanile, fra la fine degli anni Sessanta e Settanta, e ancora oggi vivono ...

