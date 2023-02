Passeggero vegano ordina il pranzo in aereo e gli viene servita una banana: denunciata la compagnia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) banana come pranzo vegano in aereo: Passeggero denuncia compagnia Un Passeggero di un aereo ha ordinato un pranzo vegano, ma gli è stata servita solamente una banana, motivo per cui l’uomo ha deciso di presentare una denuncia non formale alla compagnia aerea. È quanto accaduto su un volo della Japan Airlines: protagonista della vicenda è Kris Chari, che ha raccontato quando accaduto su FlyerTalk, un forum per appassionati di aviazione. “Pensavo, ma mi sbagliavo, che intendessero dirmi che la colazione includeva anche una banana – ha scritto l’uomo – Quando me l’hanno servita dopo il decollo, ho pensato che fosse solo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)comeindenunciaUndi unhato un, ma gli è statasolamente una, motivo per cui l’uomo ha deciso di presentare una denuncia non formale allaaerea. È quanto accaduto su un volo della Japan Airlines: protagonista della vicenda è Kris Chari, che ha raccontato quando accaduto su FlyerTalk, un forum per appassionati di aviazione. “Pensavo, ma mi sbagliavo, che intendessero dirmi che la colazione includeva anche una– ha scritto l’uomo – Quando me l’hannodopo il decollo, ho pensato che fosse solo ...

