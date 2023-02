Partono i lavori del primo asilo nido comunale a Mugnano, l’unico dell’area nord (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ stata posata la prima pietra del primo asilo nido comunale a Mugnano. Una giornata storica per la città che vedrà l’edificazione di una struttura dedicata ai bambini. L’asilo verosimilmente sarà pronto tra circa un anno. Un altro passo in avanti per la cittadina a nord di Napoli che da sempre vicina alle scuole e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ stata posata la prima pietra del. Una giornata storica per la città che vedrà l’edificazione di una struttura dedicata ai bambini. L’verosimilmente sarà pronto tra circa un anno. Un altro passo in avanti per la cittadina adi Napoli che da sempre vicina alle scuole e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

