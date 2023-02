Partiti | sondaggio | Fdi al 29 | 6% | Pd al 17 | 5 e M5S al 16 | 9%

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia con il 29.6% (+0.5 dall’ultimodel 24 gennaio scorso) risulta essere il primo partito italiano, seguito dal Pd con il 17,5% (+0.3). Il M5S con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione. E’ quanto emerge dalEuromedia Research per Porta a Porta. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia, La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all’8.1% (-0.5). Forza Italia risulta al 7.7% (+0.1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0.4), mentre +Europa è stabile al 2.4%. Scende Per l’Italia con Paragone al 2.1% (-0.4). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0.5%. L'articolo proviene da Italia Sera.