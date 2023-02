Parigi 2024, il presidente della Federnuoto Barelli: “Esclusione russi? Devono decidere i governi” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Lo sport non vive come un paradiso isolato dal resto del contesto, anche se sarebbe bello fosse così. Penso che la decisione debbano prenderla i governi, non credo che una federazione nazionale o internazionale abbia il potere di decidere o dettare la linea”. Lo ha dichiarato il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, commentando la possibile Esclusione dagli atleti russi e bielorussi dalle Olimpiadi di Parigi, durante l’incontro organizzato a Roma per illustrare le vicende all’attenzione della World Aquatics che lo riguardano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Lo sport non vive come un paradiso isolato dal resto del contesto, anche se sarebbe bello fosse così. Penso che la decisione debbano prenderla i, non credo che una federazione nazionale o internazionale abbia il potere dio dettare la linea”. Lo ha dichiarato il, Paolo, commentando la possibiledagli atletie bielodalle Olimpiadi di, durante l’incontro organizzato a Roma per illustrare le vicende all’attenzioneWorld Aquatics che lo riguardano. SportFace.

