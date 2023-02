Pari opportunità, cresce la domanda di formazione delle donne manager (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Le aziende puntano sulla formazione manageriale al femminile come leva per ridurre il gender gap e aumentare la loro competitività. Lo confermano i risultati dell'ultimo avviso di Fondirigenti, il fondo interprofessionale più grande d'Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager. L'avviso, il primo di questo tipo per Fondirigenti, era dedicato esclusivamente alle dirigenti donne, con un duplice obiettivo: far crescere il numero delle imprese che ricorrono alla formazione del proprio management femminile per accrescere la competitività aziendale e incrementare la fruizione da parte delle donne dirigenti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Le aziende puntano sullaiale al femminile come leva per ridurre il gender gap e aumentare la loro competitività. Lo confermano i risultati dell'ultimo avviso di Fondirigenti, il fondo interprofessionale più grande d'Italia per il finanziamento dellacontinua dei dirigenti promosso da Confindustria e Feder. L'avviso, il primo di questo tipo per Fondirigenti, era dedicato esclusivamente alle dirigenti, con un duplice obiettivo: farre il numeroimprese che ricorrono alladel proprio management femminile per acre la competitività aziendale e incrementare la fruizione da partedirigenti ...

