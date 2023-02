Parco Leonardo, “Stella Selene” e “Ale for life” a sostegno della disabilità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fiumicino – Sul territorio di Fiumicino la rete di associazioni a favore dei più svantaggiati si fortifica grazie all’impegno in rete di alcune realtà no profit. L’associazione “Stella Selene” e l’associazione “Ale for life”, orientate da statuto e sin dalla loro costituzione al supporto della disabilità, offrono un corso gratuito professionalmente strutturato di “disostruzione delle vie aeree e taglio degli alimenti” ad operatori e cargiver che operano tramite importanti realtà e associazioni, con persone in gravi condizioni di disabilità. Il corso fornirà essenziali strumenti nella prevenzione e nell’intervento in situazioni a rischio di vita complicate da stati di grave disabilità. Nei locali dell’associazionene “Stella Selene” ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fiumicino – Sul territorio di Fiumicino la rete di associazioni a favore dei più svantaggiati si fortifica grazie all’impegno in rete di alcune realtà no profit. L’associazione “” e l’associazione “Ale for”, orientate da statuto e sin dalla loro costituzione al supporto, offrono un corso gratuito professionalmente strutturato di “disostruzione delle vie aeree e taglio degli alimenti” ad operatori e cargiver che operano tramite importanti realtà e associazioni, con persone in gravi condizioni di. Il corso fornirà essenziali strumenti nella prevenzione e nell’intervento in situazioni a rischio di vita complicate da stati di grave. Nei locali dell’associazionene “” ...

