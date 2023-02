“Papà mi ha detto di rientrare a mezzanotte”. (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Avere sedici anni significa fare i conti con un coprifuoco al sabato sera, con un telefono pieno di foto con i compagni di classe, con mille messaggi del primo amore e con una famiglia che aspetta il ritorno, tutte le sere di ogni weekend. Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli avevano promesso di tornare a casa a mezzanotte, il 22 dicembre del 2019. Al massimo mezzanotte e trenta. Sono state invece travolte, tornando a casa, a mezzanotte e venticinque minuti, mentre attraversavano la strada mano nella mano, dopo una serata in pizzeria con i compagni di classe. A travolgere il suv guidato da un quasi coetaneo, il ventunenne Pietro Genovese, che le cronache diranno poi essere il figlio del noto regista Paolo, e che aveva improvvidamente scelto di mettersi in strada dopo aver bevuto: il tragico epilogo ha sconvolto tre famiglie, ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Avere sedici anni significa fare i conti con un coprifuoco al sabato sera, con un telefono pieno di foto con i compagni di classe, con mille messaggi del primo amore e con una famiglia che aspetta il ritorno, tutte le sere di ogni weekend. Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli avevano promesso di tornare a casa a, il 22 dicembre del 2019. Al massimoe trenta. Sono state invece travolte, tornando a casa, ae venticinque minuti, mentre attraversavano la strada mano nella mano, dopo una serata in pizzeria con i compagni di classe. A travolgere il suv guidato da un quasi coetaneo, il ventunenne Pietro Genovese, che le cronache diranno poi essere il figlio del noto regista Paolo, e che aveva improvvidamente scelto di mettersi in strada dopo aver bevuto: il tragico epilogo ha sconvolto tre famiglie, ...

