Papa Francesco va in Russia per vedere un leopardo che gli sta molto a cuore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Papa Francesco avrebbe espresso il desiderio di recarsi nella città russa di Vladivostok dopo il suo viaggio in Mongolia, per visitare il Parco Nazionale della Terra del Gattopardo. A riferirlo è il presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti, Leonid Sevastianov, che alla Tass ha raccontato di avere avuto un colloquio con il Pontefice. Nei giorni precedenti, scrive l’agenzia di stampa russa, Francesco avrebbe anche scelto il nome per un leopardo dell’Estremo Oriente, ospite del parco nazionale russo: Martin Fierro, dal nome del protagonista dell’omonimo poema epico dello scrittore argentino Jose Hernandez. «Il Papa ha chiesto di visitare questo parco, per vedere com’è l’habitat del leopardo russo. Ha detto che potrebbe farlo venendo dalla Mongolia, dove sarà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023)avrebbe espresso il desiderio di recarsi nella città russa di Vladivostok dopo il suo viaggio in Mongolia, per visitare il Parco Nazionale della Terra del Gattopardo. A riferirlo è il presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti, Leonid Sevastianov, che alla Tass ha raccontato di avere avuto un colloquio con il Pontefice. Nei giorni precedenti, scrive l’agenzia di stampa russa,avrebbe anche scelto il nome per undell’Estremo Oriente, ospite del parco nazionale russo: Martin Fierro, dal nome del protagonista dell’omonimo poema epico dello scrittore argentino Jose Hernandez. «Ilha chiesto di visitare questo parco, percom’è l’habitat delrusso. Ha detto che potrebbe farlo venendo dalla Mongolia, dove sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pwk : Arieccolo. Papa Francesco: 'Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”. Qualcuno gli ricordi c… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #udienzagenerale: 'È lo Spirito Santo il motore dell'evangelizzazione'. 'Triste vedere la Chiesa com… - Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: un anno di guerra assurda e crudele, l'appello per la pace - Open_gol : A riferirlo alla Tass è il presidente dell'Unione mondiale dei vecchi credenti, Leonid Sevastyanov - RisatoNicola : RT @CCKKI: 'La violenza nel Donbass non è iniziata un anno fa, ma era a bassa intensità e l'abbiamo rimossa. Quindi dobbiamo chiederci: abb… -