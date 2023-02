Papa Francesco “Triste vedere la Chiesa come un parlamento”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' moltolaun. Se ci si rifugia in una idea, di destra, sinistra o centro, si fa un partito, un club di gente. Laè un'altra cosa, è una comunità di uomini e donne che credono e annunciano Gesù Cristo ma mossi dallo Spirito Santo non dalle proprie ragioni”. Lo ha dettoall'udienza generale nel mercoledì delle Ceneri. “Bisogna allora partire e ripartire dallo Spirito Santo, aggiunge il Pontefice citando il cardinale Carlo Maria Martini: “Prima c'è lo Spirito che consola, rianima, illumina, muove; poi verrà anche la desolazione, la sofferenza, il buio, ma il principio per regolarsi nel buio è la luce dello Spirito”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

10.30: su macerie non nasce vera vittoria "Un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza" ha detto all'udienza in Vaticano. Bergoglio ha rinnovato l'appello "a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco". Ringrazia particolarmente i polacchi per il supporto che danno alla popolazione ucraina martoriata dalla guerra e poi alla fine dell'udienza ricorda che il '24 febbraio si compirà un anno dall'invasione dell'Ucraina. Un triste anniversario'. Un conflitto che il Pontefice definisce 'assurdo e crudele'.

ROMA (ITALPRESS) – “E’ molto triste vedere la Chiesa come un parlamento. Se ci si rifugia in una idea, di destra, sinistra o ...A che ora inizia la Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco: l'orario oggi, 22 febbraio 2023, su Tv2000 da Roma ...