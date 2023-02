Paolo Banchero e quel rebus della Nazionali di basket (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una scelta da dover compiere. Il tempo dei ripensamenti e della procrastinazione sta terminando e il primo a essersene accorto è proprio il protagonista di questa vicenda. Diviso tra un drappo a stelle e strisce e uno tricolore, Paolo Banchero non è ancora del tutto convinto sul da farsi: accettare la sfida della nazionale degli Stati Uniti, la più famosa e competitiva del mondo del basket, oppure onorare parte delle sue origini difendendo i colori dell’Italia che lo legano al padre? Mentre le sue prestazioni con la maglia degli Orlando Magic crescono sempre più di qualità, il ragazzo classe 2002 ha parlato dell’inevitabile decisione che dovrà ufficializzare a fine stagione. Il Belpaese della palla a spicchi spera. Le parole di Paolo Banchero sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una scelta da dover compiere. Il tempo dei ripensamenti eprocrastinazione sta terminando e il primo a essersene accorto è proprio il protagonista di questa vicenda. Diviso tra un drappo a stelle e strisce e uno tricolore,non è ancora del tutto convinto sul da farsi: accettare la sfidanazionale degli Stati Uniti, la più famosa e competitiva del mondo del, oppure onorare parte delle sue origini difendendo i colori dell’Italia che lo legano al padre? Mentre le sue prestazioni con la maglia degli Orlando Magic crescono sempre più di qualità, il ragazzo classe 2002 ha parlato dell’inevitabile decisione che dovrà ufficializzare a fine stagione. Il Belpaesepalla a spicchi spera. Le parole disulla ...

