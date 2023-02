Pamela usava il suo corpo per avere quello di cui aveva bisogno

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - "il suoperdi cui. Nessun giudizio morale, ma comprensione e lucida valutazione di quelli che sono i fatti". Lo ha sostenuto il sostituto procuratore generale di Perugia, Paolo Barlucchi, a premessa delle argomentazioni a sostegno delle conclusioni dell'ufficio, che ha chiesto il riconoscimento dell'aggravante della violenza sessuale e quindi la condanna all'ergastolo di Oseghale. Citando la sentenza di appello della corte di Ancona, ha sottolineato come i giudici non abbiamo mai usato la parola "prostituirsi". "ha implorato Oseghale di aiutarla a trovare eroina e gli ha offerto in cambio un rapporto sessuale, un accordo, fine lì". Un accordo "droga per sesso, ma poi qualcosa è andato ...

