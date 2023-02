Pamela Mastropietro uccisa, chiesta la conferma dell'ergastolo per Oseghale: 'C'è stata violenza sessuale' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 'Chiedo alla Corte la condanna alla pena dell' ergastolo '. Lo ha detto il sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi nel corso dell'udienza per il processo di appello bis per la sola violenza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 'Chiedo alla Corte la condanna alla pena'. Lo ha detto il sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi nel corso'udienza per il processo di appello bis per la sola...

