Caso Pamela Mastropietro. Proprio questa mattina, mercoledì 22 febbraio 2022, una nuova udienza si è tenuta davanti alla Corte di Assise di Perugia per il processo di appello bis incentrata sulla sola violenza sessuale di Innocent Oseghale, già condannato in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, la ragazza romana di 18 anni che si era allontanata dalla comunità di Corridonia e i cui resti furono poi rinvenuti in un trolley a Pollenza. Era un drammatico giorno di gennaio, di 5 anni fa. Violenza sessuale su Pamela Mastropietro, la mamma: "Metterla in dubbio significa violentare anche me" L'udienza di oggi sull'ipotesi della violenza sessuale Nel primissimo pomeriggio, dopo l'udienza, la corte si è ritirata in camera di ...

TgrRaiUmbria : Processo Mastropietro, confermato ergastolo per Oseghale - Ultron65 : RT @agenzia_nova: Oseghale condannato all'ergastolo per l'omicidio e la violenza sessuale di Pamela Mastropietro - CorriereCitta : Pamela Mastropietro, si aspetta la sentenza del processo di appello bis. Il pm: "Uccisa mentre veniva violentata" - Enza94546421 : RT @Radio1Rai: ??Ergastolo confermato per Innocent #Oseghale accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la 18enne Pamela Mastropietro nel genn… - Radio1Rai : ??Ergastolo confermato per Innocent #Oseghale accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la 18enne Pamela Mastropietro…