Pamela Mastropietro | confermato anche nell’appello bis l’ergastolo per Innocent Oseghale

A un anno esatto dalla decisione della Cassazione di confermare la condanna per omicidio ma rinviare gli atti per la sola accusa di violenza sessuale, è stata confermata la pena dell'ergastolo per Innocent Oseghale accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata. L'imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. C'erano invece i genitori della giovane. Il processo d'appello bis ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia per questioni procedurali dopo che la Cassazione aveva definitivamente confermato la condanna per l'omicidio. Il sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi aveva chiesto il fine pena mai perché "l'omicidio è avvenuto in occasione della violenza

