Pallone sgonfiato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Questa sera a Dynamite, Tony Khan farà un nuovo annuncio. Succede così: quando le cose non girano, quando gli ascolti calano, quando l’interesse scema, la AEW riciccia fuori il “big announcement”. E’ lo specchio di una situazione che si trascina da mesi e frutto di buona parte della confusione in cui versa la compagnia. Come se ancora oggi, l’addio di Cody avesse provocato uno shock e lì dentro non ci sia nessuno in grado di rianimare abbastanza la creatura. Ma va così tanto male? Certo che no. Ma neanche bene. I fatti stanno lì a dimostrarlo: si fa fatica a vendere biglietti in arene più piccole rispetto al passato, ad esempio. Il ppv Revolution ha venduto poco più di 6 mila biglietti, ne mancano più di due mila e lo show si avvicina. Belli i tempi in cui i tagliandi volavano con le giuste prospettive messe in fila. Ma lo stesso problema ce l’hanno anche le puntate di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Questa sera a Dynamite, Tony Khan farà un nuovo annuncio. Succede così: quando le cose non girano, quando gli ascolti calano, quando l’interesse scema, la AEW riciccia fuori il “big announcement”. E’ lo specchio di una situazione che si trascina da mesi e frutto di buona parte della confusione in cui versa la compagnia. Come se ancora oggi, l’addio di Cody avesse provocato uno shock e lì dentro non ci sia nessuno in grado di rianimare abbastanza la creatura. Ma va così tanto male? Certo che no. Ma neanche bene. I fatti stanno lì a dimostrarlo: si fa fatica a vendere biglietti in arene più piccole rispetto al passato, ad esempio. Il ppv Revolution ha venduto poco più di 6 mila biglietti, ne mancano più di due mila e lo show si avvicina. Belli i tempi in cui i tagliandi volavano con le giuste prospettive messe in fila. Ma lo stesso problema ce l’hanno anche le puntate di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Pallone sgonfiato - diss_ipatio : La frontiera aerea è uno spazio ibrido, di importanza incalcolabile nel teatro della storia. Con le vite delle per… - lordmaquac : @Guidolino8 Ha sgonfiato il pallone - ZaffaranaF : @Axen0s Se si ferma si sgonfia e non resta alcunché se non un pallone sgonfiato - Beatric31517150 : RT @BearsDani18: Sono un nero Pierrot: lei non mi amava, così con l'anima un tempo a colori come un pallone sgonfiato grinzosa, me ne andai… -